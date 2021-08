Streik legt Bahnverkehr teilweise lahm

Berlin/Mannheim. Für Bahnreisende und Pendler haben zwei harte Tage begonnen. Ein Streik der Lokführergewerkschaft GDL legt einen großen Teil des Personenverkehrs der Deutschen Bahn lahm. Der Ersatzplan sei angelaufen, teilte ein Bahnsprecher mit. Mannheim, ein bedeutender Knotenpunkt, gehört zu den Schwerpunkten im Südwesten.

Jens-Peter Lück, der Vizevorsitzende des GDL-Bezirks Süd-West, berichtete am Mittwochnachmittag von einem fast gespenstisch leeren Mannheimer Hauptbahnhof – und zeigte sich zufrieden mit der Beteiligung. „Es gibt kaum GDL-Mitglieder, die trotz des Streiks unterwegs sind.“ Die Gewerkschaft pochte auf ein neues Angebot des Staatskonzerns.

Bundesweit mussten Reisende improvisieren. Es gelten Ersatzfahrpläne: Im Fernverkehr sollte noch etwa jeder vierte Zug fahren. Auch im Regionalverkehr und bei den S-Bahnen gibt es bei den Zügen der Deutschen Bahn erhebliche Ausfälle. Der Streik soll in der Nacht zu Freitag enden. Die Bahn bat Fahrgäste, nicht zwingend notwendige Reisen zu verschieben. Wegen der Pandemie rief sie auch zur Rücksichtnahme in den Zügen auf. Der Ausstand trifft die Fahrgäste mitten in der reisestarken Urlaubszeit: In elf der 16 Bundesländer sind Schulferien. Betroffen sind auch grenzüberschreitende Verbindungen.

Bahn-Personalvorstand Martin Seiler kritisierte den Streik als „völlig unangemessen und überzogen“. GDL-Chef Weselsky sagte: „Mit diesem ersten Signal muss dem Management klar werden, dass mit uns nicht gut Kirschen essen ist.“ Die Lokführergewerkschaft kämpft um mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für ihre Mitglieder bei der Deutschen Bahn. dpa/jung

