Stiko zögert bei Kinderimpfung

Berlin/Mannheim. Corona-Impfungen von Kindern unter zwölf Jahren in Deutschland rücken näher – allerdings noch nicht im ganz großen Umfang. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung zunächst nur bei Vorerkrankungen und für Kinder mit Kontakt zu Risikopatienten, wie sie am Donnerstag mitteilte. Gesunde Fünf- bis Elfjährige sollen aber auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung auch geimpft werden können, hieß es weiter.

Aktuelle Zahlen der Kultusministerkonferenz (KMK) zeigen unterdessen einen weiteren Anstieg von Corona-Infektionen an Schulen. Einer von 40 Schülern war demnach zuletzt direkt oder indirekt von Corona betroffen, entweder durch eigene Infektion oder durch Quarantäne. Die Empfehlung der am Robert Koch-Institut angesiedelten Stiko zur Kinderimpfung ist noch nicht die finale Empfehlung. Es läuft noch ein Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und Ländern.

Von Eltern und Lehrern in Mannheim gibt es Kritik am Vorstoß des baden-württembergischen Kultusministeriums, den Schülerinnen und Schülern an den drei Tagen vor den Weihnachtsferien eine freiwillige Quarantäne zu ermöglichen. „Mal wieder wird die Verantwortung an Eltern und Schulleitungen übertragen“, kritisiert Thorsten Papendick vom Mannheimer Gesamtelternbeirat. Auch Harald Leber, Rektor der Humboldt-Werkrealschule in der Neckarstadt-West, hält nicht viel von der Vorgabe. „Entweder Schule ist gefährlich, dann bleiben alle daheim. Oder sie ist nicht gefährlich, dann können die Schülerinnen und Schüler auch kommen.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat gemeinsame Anstrengungen mit den Ländern für eine deutliche Beschleunigung der Corona-Impfungen angekündigt. Mit Blick auf die neue Omikron-Variante sagte Scholz nach einer Schaltkonferenz von Bund und Ländern, es sei umso dringender, dass nun möglichst viele eine Auffrischimpfung bekämen. Gleichzeitig machten Bund und Länder deutlich, dass es keine zusätzlichen Corona-Beschränkungen über die Weihnachtsfeiertage geben solle – die Lage müsse aber weiter beobachtet werden.

Rheinland-Pfalz schließt Clubs

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden die Clubs und Diskotheken in Rheinland-Pfalz noch vor Weihnachten schließen müssen. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an. Diese Schließung werde mit der nächsten Änderungsverordnung vor Weihnachten umgesetzt.

In den Mannheimer Kliniken müssen wegen der stark gestiegenen Zahl der Covid-Patienten immer mehr Behandlungen abgesagt werden. Alle elektiven – also zeitlich frei wählbaren – Eingriffe würden verschoben, bei dringlichen müssten längere Wartezeiten in Kauf genommen werden, teilte auf Anfrage Dieter Schilling mit, Ärztlicher Direktor am Diako und Theresienkrankenhaus. Sein Kollege Hans-Jürgen Hennes vom Universitätsklinikum sprach von erheblichen Einschnitten bei der Patientenversorgung. Beide Mediziner betonten aber, die Notfallversorgung sei gewährleistet.

Der Handel in der Region rechnet unterdessen wegen der strikten 2G-Regel (nur geimpft und genesen) mit Einbußen im Weihnachtsgeschäft. Händler in Mannheim berichten etwa von 30 Prozent weniger Kundschaft. bhr/bjz/dpa/imo/sma