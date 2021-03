Mannheim/Stuttgart. Der Mannheimer Polizeipräsident Andreas Stenger leitet ab 1. Mai das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg in Stuttgart. Das hat das Innenministerium am Dienstag bekannt gegeben. Damit tritt Stenger die Nachfolge von Ralf Michelfelder an, der zum 30. April in Ruhestand tritt. Nach landesweiten Stellenausschreibungen und Personalauswahlverfahren wurde Stenger ausgewählt – und am Dienstag auf Vorschlag von Innenminister Thomas Strobl (CDU) vom Ministerrat bestätigt. Wer in Zukunft das Polizeipräsidium Mannheim leiten wird, steht noch nicht fest.

Andreas Stenger führt bald das Landeskriminalamt. © Christoph Blüthner

Vor seinem Amt als Polizeipräsident war Stenger schon in verantwortungsvoller Position beim LKA tätig. Innenminister Strobl sieht den 58-Jährigen daher als besonders geeignet für den Spitzenposten: „Andreas Stenger war von 2017 an für zwei Jahre Vizepräsident im Landeskriminalamt und kennt das Amt schon lange. Es ist gut, dass er zwischendurch das große Polizeipräsidium in Mannheim geleitet hat.“ Für das Innenministerium sei Stenger einer der erfahrensten Kriminalisten des Landes überhaupt.

Das LKA ist die zentrale Dienststelle für besondere Aufgaben bei der Kriminalitätsbekämpfung in Baden-Württemberg. Im Fokus stehen Ermittlungen in herausragenden Fällen der politisch motivierten Kriminalität, der Wirtschaftskriminalität, der Organisierten Kriminalität und der Internetkriminalität.

„Ich gehe mit ambivalenten Gefühlen“, erklärte Stenger. „Die Arbeit im LKA wird spannend und anspruchsvoll, aber die Zeit als Polizeipräsident war auch sehr intensiv.“ In seiner verbleibenden Amtszeit will er die Quartiersmanager in den einzelnen Mannheimer Stadtteilen enger mit der Polizei vernetzen und mehr Streifen auf die Straße bringen. lia/pre