Frankfurt/Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Geschäfte von einzelnen Unionspolitikern mit Corona-Schutzmasken als „schäbig“ und „schändlich“ verurteilt. Diese Fälle persönlicher Bereicherung „sind Gift für die Demokratie“, sagte er am Freitag bei einem Kongress der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Der Bundespräsident reagierte damit in ungewöhnlich scharfer Form auf die Fälle Nikolas Löbel und Georg Nüßlein.

In der CDU/CSU-Fraktion lief am Freitag eine Frist an alle Abgeordneten zur Abgabe einer Ehrenerklärung ab. Alle gut 240 Unionsparlamentarier bestätigten, dass sie keine finanziellen Vorteile bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie erzielt haben. Die CDU-Bundestagsabgeordneten der Region Karl A. Lamers (Heidelberg), Alois Gerig (Odenwald-Tauber), Nina Warken (Odenwald-Tauber), Olav Gutting (Bruchsal/Schwetzingen), Jan Metzler (Worms), Torbjörn Kartes (Ludwigshafen/Frankenthal), Johannes Steiniger (Neustadt/Speyer) und Michael Meister (Bergstraße) haben die Erklärung nach eigenen Angaben ebenfalls abgegeben. dpa/jor