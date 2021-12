Steinmeier rügt den Staat

Berlin. Beim Gedenken an den Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier staatliche Fehler und Versäumnisse eingeräumt. „Der Staat hat sein Versprechen auf Schutz, auf Sicherheit und Freiheit nicht einhalten können“, erklärte das Staatsoberhaupt zum fünften Jahrestag der Bluttat am Sonntag. Der Staat stehe in der Schuld der Opfer. „Er steht in der Pflicht, die Fehler, Versäumnisse und Probleme auszuräumen, die dazu beigetragen haben, dass dieser Anschlag nicht verhindert wurde“, führte Steinmeier aus.

Am 19. Dezember 2016 war ein islamistischer Terrorist in einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz gerast. Infolge der Tat starben 13 Menschen, Dutzende wurden verletzt. dpa