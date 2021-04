Steinerne Relikte in den Beeten

Mannheim. Bei der Mannheimer Bundesgartenschau 2023 sollen in den Blumenschauen in der U-Halle sowie zwischen den Beeten auf dem Spinelli-Gelände die Originale wichtiger Denkmäler sowie der Relikte historischer Gebäude platziert werden. Das hat der Geschäftsführer der Bundesgartenschau, Michael Schnellbach, dem Kulturausschuss des Gemeinderats zugesagt. Das Gremium fordert aber, dass ein Lapidarium – also die museale Sammlung und Präsentation der wertvollen alten Steine – auch nach 2023 in der U-Halle auf Spinelli eingerichtet wird. Dazu erarbeitet die Stadt jetzt ein Konzept mit Rahmenbedingungen und Kosten.

Derzeit sind die steinernen Zeugen der Stadtgeschichte an 13 verschiedenen Orten verteilt – meist auf Bauhöfen, ungeschützt und der Witterung ausgesetzt. Der Verein Stadtbild, der sich für Denkmalschutz einsetzt, sowie mehrere Parteien fordern bereits seit vielen Jahren, sie nach dem Vorbild vieler anderer Städte gesammelt unterzubringen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. pwr