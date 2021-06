Stefan Proetel erhält Nannen-Preis

Mannheim. Stefan Proetel hat den Nannen-Preis gewonnen. Der Ressortleiter Lokales und Regionales des „Mannheimer Morgen“ ist am Dienstagabend in der Wettbewerbskategorie „Lokal“ von der Jury mit dem bedeutenden Journalistenpreis ausgezeichnet worden. Proetel, auch Mitglied der „MM“-Chefredaktion, hatte sich mit seinen Artikeln über die Geschäfte des Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel beworben. „Einen derart wichtigen Journalisten-Preis zu gewinnen, ist eine Ehre und großartige Auszeichnung für die gesamte Redaktion – aber auch ein weiterer Ansporn, hartnäckig zu bleiben“, so Proetel über die Auszeichnung.

„Gesamtes ,MM’-Team ist stolz“

Der Nannen-Preis gilt als einer der bedeutendsten deutschen Journalistenpreise und wird vom Verlagshaus Gruner + Jahr sowie dem Magazin „Stern“ gestiftet. Mit ihm wollen die Stifter den „Qualitätsjournalismus im deutschsprachigen Raum fördern und pflegen“.

„Wir können es noch gar nicht glauben“, sagte „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz nach der Preisverleihung. „Für den ,Mannheimer Morgen’ ist der Gewinn des Nannen-Preises eine der bedeutendesten Auszeichnungen in seiner 75-jährigen Geschichte. Wir als gesamtes ,MM’-Team sind stolz auf unseren Kollegen Stefan Proetel und seine herausragenden Leistungen in der Causa Löbel. Wir danken der Jury für diese Entscheidung.“ Proetel hatte sich gegen Beiträge von Radio Bremen/NDR und den „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ durchgesetzt. tbö (Bild: Joachim Tremmel)