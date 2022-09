Start ins Schuljahr mit Problemen

Mannheim. Wenn am Montag die Schulen nach den Sommerferien ins neue Jahr starten, ist die Lehrerversorgung alles andere als rosig. Zwar habe man im Grundschulbereich in Mannheim alle ausgeschriebenen Stellen besetzen können, sagt Schulamtsdirektorin Sabine Hamann im Gespräch mit dieser Zeitung. Aber die „Vertretungsreserve“ – Lehrkräfte, die unterm Jahr zum Beispiel als Krankheitsvertretungen einspringen sollen – müsse schon zu rund zwei Dritteln am Anfang eingesetzt werden. Wenn die Erkältungszeit naht, kann es da schnell eng werden.

Im Förderschulbereich reiche es schon jetzt nicht mehr, die Vollversorgung sicherzustellen, so Hamann. So werde man an zwei bis drei Standorten im Bereich des Schulamts – zu dem auch der Rhein-Neckar-Kreis zählt – nicht in voller Besetzung starten können.

Hinzu kommen in diesem Jahr Hunderte ukrainischer Schülerinnen und Schüler. Im regulären Stellenplan schlage sich das noch nicht mit zusätzlichen Stellen nieder. Für die Beschulung müssten vor allem Lehrkräfte mit befristeten Verträgen eingesetzt werden. bhr