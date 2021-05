Stars stellen unerwartete Hobbys vor

Mannheim. Das Kulturressort dieser Redaktion blickt ab sofort „Über den Zaun“. Unter diesem Titel stellt es in einer neuen Serie Prominente vor, die über Hobbys und Leidenschaften sprechen, die man auf den ersten Blick nicht von ihnen erwarten würde. Die Reihe wird in lockerer Folge erscheinen.

AdUnit urban-intext1

Zum Auftakt zeigt sich der Mannheimer Alternative-Popmusiker Konstantin Gropper von einer unbekannten Seite. Der Kopf des Bandprojekts Get Well Soon, der als intellektueller, ernster Künstler gilt, hat nämlich ein bislang geheimes Faible für US-Sitcoms und -Comedy.

Im Interview mit Kulturredakteur Jörg-Peter Klotz betont er, Humor sei auch in seiner Musik wichtig. Allerdings liebe er Humor, „den nicht jeder versteht“. Ausführlich stellt Gropper in einem exklusiven Gastbeitrag seine Lieblings-Komiker vor. Darunter finden sich Comedy-Klassiker wie „Seinfeld“ oder Urgesteine des Genres wie Marc Maron, aber auch hierzulande eher unbekannte Genre-Größen wie Steve Coogan in der Rolle des erfolglosen TV-Moderators Alan Partridge. gespi