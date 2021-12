Starke Belastung in Kliniken

Mannheim/Berlin. Der Mannheimer Gesundheitsamtschef Peter Schäfer rechnet damit, dass die Auslastung der Intensivstationen weiter steigen wird. Diese hänge der Entwicklung der Corona-Zahlen in der Regel zwei bis drei Wochen hinterher, sagte er im Interview mit dieser Redaktion. Schäfer befürchtet, dass auch in diesem Winter nicht alle hier zu versorgenden Patienten in den Kliniken untergebracht werden können und einige in andere Kommunen verlegt werden müssen. In Mannheim ist die Bundeswehr jetzt wieder im Corona-Einsatz. 21 Soldaten helfen dem Gesundheitsamt am Telefon, um die Kontaktpersonen von Infizierten zu ermitteln. Sie kommen von der Deutsch-Französischen Brigade. Zwei weitere Anträge aus Mannheim wurden aber abgelehnt.

Die Corona-Pandemie könnte sich nach Einschätzung des Berliner Virologen Christian Drosten noch länger hinziehen. Der weitere Verlauf hängt aus seiner Sicht stark von der Ausbreitung der Virusvariante Omikron ab. In Südafrika seien die Zuwachsraten trotz des dort einsetzenden Sommers hoch. „Und darum würde ich im Moment auch nicht sagen, bis Ostern ist in Deutschland die Pandemie vorbei, wenn Omikron übernimmt“, sagte der Wissenschaftler im Podcast „Coronavirus-Update“. dpa/sma/pwr