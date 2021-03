Berlin/Mannheim. In der gesamten Rhein-Neckar-Region steigen die Corona-Zahlen deutlich an. In Mannheim ist die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner) mit 99 am Donnerstag gemeldeten Corona-Fällen weiter noch oben geklettert. Nach Zahlen der Stadt liegt sie nun bei 164,5. Die Kommune hat darauf auch mit einer Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr reagiert. Sie tritt ab diesem Freitag, 0 Uhr, in Kraft und ist zunächst bis Sonntag, 11. April, um Mitternacht befristet.

AdUnit urban-intext1

In der Begründung zur Allgemeinverfügung warnt die Stadt, es sei davon auszugehen, dass sich das Infektionsgeschehen „am Beginn einer exponentiellen Phase befindet“. Kontaktketten könnten nur mit Mühe etwa bis zur Hälfte nachvollzogen werden. Neu ist auch die Aussage, „verlässlich“ gehe dies ohnehin nur bei Inzidenzen unter 50.

In der Metropolregion müssen immer mehr Städte die Notbremse ziehen und wieder Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 Uhr und 5 Uhr durchsetzen. Ab Freitag, 26. März, gelten verschärfte Corona-Regeln etwa in den Domstädten Speyer und Worms. Beide verzeichneten drei Tage lang 7-Tage-Inzidenzwerte, die über 100 lagen. Das löst jeweils eine neue Corona-Allgemeinverfügung aus. Noch vor wenigen Tagen wollte Speyer Modellstadt für eine besondere Teststrategie in Rheinland-Pfalz werden. Auch diese Pläne haben sich zerschlagen. Museen und Außengastronomie schließen wieder. Nach dem Verzicht auf eine bundesweite Osterruhe driften die Corona-Regelungen in den Bundesländern auseinander. Das Saarland kündigte an, die Beschränkungen nach Ostern in einem „Modellprojekt“ zu lockern. Andere Länder wie Bremen verschärfen die Regeln hingegen notgedrungen wieder.

Merkel appelliert

Die Infektionszahlen steigen vor allem bei den Jüngeren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief alle staatlichen Ebenen auf, im Kampf gegen die Pandemie besser zu werden. In einer Regierungserklärung vor dem Bundestag sagte sie: „Wenn wir uns ausruhen auf dem, was wir haben, reicht es nicht.“ Merkel hatte am Mittwoch die beiden geplanten Extra-„Ruhetage“ über Ostern, die Bund und Länder gemeinsam beschlossen hatten, wieder gekippt und um Verzeihung gebeten. Am Donnerstag zog der Bund auch die Bitte an die Kirchen zurück, über Ostern auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Grundsätzlich gilt aber, dass sich nur zwei Haushalte mit höchstens fünf Leuten treffen dürfen. Bei mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern und sieben Tagen in einer Region sollen schärfere Regeln gelten. Zudem soll von Sonntag an eine Testpflicht für Urlauber gelten, die aus dem Ausland zurückkommen. sal/sma/dpa