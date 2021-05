Städte wollen feiern

Rhein-Neckar. Nach der Absage des Münchner Oktoberfestes wegen der Corona-Pandemie tun sich die regionalen Veranstalter der großen Volksfeste schwer, ebenfalls die Reißleine zu ziehen. Unter anderem die Stadt Heidelberg und die Stadt Worms hoffen, dass gefeiert werden kann – wenn auch vermutlich nur unter Auflagen und mit Hygienebestimmungen. Ein Backfischfest mit eng miteinander feiernden Menschen werde es vermutlich in der gewohnten Form nicht geben. Man werde aber alles dafür tun, eine Form zu finden, die dem Anspruch des Festes, der Menschen und auch der Schausteller gerecht werde, sagte der Pressesprecher der Stadt Worms auf Anfrage.

AdUnit urban-intext1

Auch das Stadtmarketing Heidelberg wirft die Flinte für den Heidelberger Herbst längst nicht ins Korn. „Heidelberg wird feiern und genießen auf eine sichere Art – mit Anstand und Abstand“, versprach Marketing-Chef Mathias Schiemer. An verschiedenen Möglichkeiten werde gearbeitet. Bad Dürkheim hält sich alle Optionen bis zum 6. Juli offen. Der Stadtrat will in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause entscheiden, ob der Wurstmarkt im September gefeiert werden kann. bjz