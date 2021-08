Städte wollen Afghanen aufnehmen

Mannheim/Heidelberg. Die Städte Mannheim und Heidelberg wollen freiwillig afghanische Ortskräfte und weitere schutzbedürftige Afghanen aufnehmen. Das haben Sprecher der beiden Städte mitgeteilt. In Mannheim sind bereits zwei achtköpfige Familien von afghanischen Ortskräften untergebracht worden, sie seien vor vier Wochen mit einem Visum eingereist. Acht weitere Ortskräfte sind angekündigt. Mit dem Bekenntnis, Geflüchtete aufzunehmen schließen sich die beiden Städten dem Aufruf des Bündnisses „Städte Sicherer Häfen“ an, zu dessen Gründungsmitgliedern Heidelberg gehört und dessen Mitglied Mannheim ist. Heidelberg ist wegen des Landesankunftszentrums in Patrick-Henry-Village eigentlich von der Zuweisung von Flüchtlingen befreit. Die Stadt hat aber in der Vergangenheit immer wieder freiwillig Flüchtlinge aufgenommen. Seit 2015 waren es mehr als 500.

Ein US-Soldat bewacht den Flughafen in Kabul. © dpa

Für die Verteilung der Evakuierten sind Bund und Land zuständig. Baden-Württemberg rechnet mit nicht mehr als 1300 Menschen, die auf die Städte und Kommunen verteilt werden sollen. Das hat das Ministerium der Justiz und für Migration mitgeteilt. Die Bundesregierung stellt zusätzlich 100 Millionen Euro humanitäre Hilfe für Menschen in Afghanistan bereit, die vor den Taliban fliehen. Damit sollen Flüchtlinge innerhalb des Landes und in den Nachbarstaaten unterstützt werden, wie das Auswärtige Amt mitteilte. Angesichts der chaotischen Lage rund um den Flughafen von Kabul kündigte die Bundeswehr an, zwei Hubschrauber dorthin zu verlegen.

Der afghanische Fußball-Nationalspieler Hassan Amin zeigte sich bestürzt über die Entwicklung in Kabul. „Wir sind alle schockiert“, sagte der 29-Jährige, der in Darmstadt geboren wurde und früher auch beim SV Waldhof spielte. Die Zukunft der afghanischen Nationalmannschaft sei nach der Machtübernahme der Taliban ungewiss.