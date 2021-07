Stadthaus unter Schutz gestellt

Mannheim. Das Stadthaus im Mannheimer Quadrat N 1 ist vom Landesamt für Denkmalpflege unter Denkmalschutz gestellt worden. Bei dem 1986 bis 1991 errichteten Gebäude handele es sich um ein „aussagekräftiges Kulturdenkmal der 1980er Jahre“ und „eines der überzeugenden Zeugnisse der Postmoderne in Deutschland, das historische Bezüge nicht per Kopie herstellt, sondern reflektiert über verfremdete Motive erzählt“, so die Behörde.

Für die Stadtverwaltung kam die Entscheidung „völlig überraschend und kurzfristig“, reagierte der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) verwundert. Er wies darauf hin, dass es für das Gebäude schon lange eine „sinnvolle und zumutbare Lösung im Bestand“ nicht gebe. Die Stadt hatte noch im Januar eine Sanierung als „nicht wirtschaftlich und zweckmäßig“ bezeichnet. Erst vor wenigen Tagen sagte Kurz im Gespräch mit dieser Redaktion, das Gebäude habe „keine Zukunft“ und ein Abriss sei unausweichlich. Für den Zeitraum nach 2026, wenn die Stadtbibliothek auszieht, wurden in der Verwaltung daher bereits seit Monaten mehrere Varianten einer neuen Bebauung und anderen Nutzung durchgespielt.

Diringer & Scheidel „geschockt“

Die Hälfte des Stadthauses gehört der Stadt Mannheim. Das umfasst den Sitzungssaal des Gemeinderates, mehrere andere Sitzungsräume, den Bürgersaal mit dem Oststadttheater, dazu die Bibliothek und früher Räume der Abendakademie. Zuletzt nutzte sie das Gesundheitsamt.

Das Gebäude gilt nach mehreren Wasserschäden als marode. Zahlreiche Versuche zur sinnvollen Nutzung der Ladenflächen schlugen fehl, die Bar im Turm ist seit fünf Jahren geschlossen.

Ursprünglich war das Stadthaus von der Stadt und zur anderen Hälfte von zwei Versicherungen gebaut worden. 2016 übernahm das Mannheimer Familienunternehmen Diringer & Scheidel den privaten Anteil, also die Gastronomie- und Handelsflächen. Für Diringer & Scheidel äußerte sich jetzt Achim Ihrig von der Geschäftsleitung „geschockt, dass ausgerechnet dieses Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wurde“. Die Situation für sein Unternehmen, das mit der Stadt schon über eine Neukonzeption verhandelte, sei „nun grundlegend verändert“, so Ihrig: „Wir haben das Gebäudekonzept und die Betriebsfähigkeit in den letzten Jahren intensiv geprüft und die Ergebnisse sind schlechter, als wir erwartet hatten“. Nun müsse man sich mit der Stadt abstimmen.

Die Denkmalpfleger sind nach eigenen Angaben „in konstruktivem Kontakt“ mit Stadt und Eigentümern. Schließlich bestehe an der „Erhaltung des in hohem Maße sinngeladenen, postmodernen Parlaments- und Geschäftsgebäudes ein öffentliches Interesse“.