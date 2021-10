Stadtgeschichte neu erleben

Mannheim. Auf sehr ungewöhnliche Weise wird in Mannheim jetzt Stadtgeschichte präsentiert. Teil der neuen Dauerausstellung im Marchivum, dem Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung im Ochsenpferchbunker, ist ein digitales Modell der Quadrate. Es wird mit Projektionstechnik, Licht- und Toneffekten zum Leben erweckt. Mehr als 400 Jahre Stadtgeschichte erleben die Besucher im Zeitraffer von viereinhalb Minuten, in denen wichtige Jahreszahlen und Persönlichkeiten auftauchen und dargestellt werden, wie die Stadt wächst, aber auch wann und wo sie zerstört wird. Die Art der Präsentation ist, so Marchivum-Direktor Ulrich Nieß, in der deutschen Archiv- und Stadtmuseumslandschaft einmalig. pwr

