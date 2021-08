Stadt verschiebt Verkehrsversuch

Mannheim. Die Stadt Mannheim wird ihren Verkehrsversuch in der Innenstadt statt Ende August erst im Frühjahr 2022 beginnen. Grund ist die Vollsperrung des Fahrlachtunnels. Erst wenn Klarheit über die Auswirkungen der Sperrung herrscht, soll die Unterbrechung der Fressgasse und Kunststraße umgesetzt werden, so die Stadt in einer Mitteilung. Mit dem Verkehrsversuch will die Stadt den Durchfahrtsverkehr aus den Quadraten bringen, um den Bereich lebenswerter und attraktiver zu machen. Ab Ende August sollen dennoch schon wie geplant am Rande von Fressgasse und Kunststraße zusätzliche Aufenthaltsbereiche für Anwohnerinnen und Anwohner sowie für Passanten geschaffen werden. stp

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1