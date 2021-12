Stadt verbietet Corona-Demos

Mannheim/Karlsruhe. Die Stadt Mannheim will auch rund um den Jahreswechsel unangemeldete Corona-Proteste verhindern. Bis 31. Januar 2022 werden im Stadtgebiet alle nicht ordnungsgemäß angemeldeten und behördlich nicht bestätigten Versammlungen sowie die Teilnahme an diesen ganztägig verboten, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Den Angaben zufolge zählen dazu auch sogenannte „Spaziergänge“ oder das „Rhein Candle Light“. Bei Zuwiderhandlungen gegen das Verbot droht die Stadt erneut die Anwendung von „unmittelbarem Zwang“ an. Am Montagabend waren trotz Verbots bis zu 800 Menschen durch die Innenstadt gezogen. Die Lage war phasenweise unübersichtlich. Laut Angaben von Mittwoch wurden 15 Polizisten verletzt, über die Zahl verletzter Demonstranten ist dagegen noch nichts bekannt.

Auch in der Pfalz haben Kreise und Kommunen nicht angemeldete „Montagsspaziergänge“ untersagt. Die Kreise Südliche Weinstraße, Germersheim sowie die Städte Speyer und Landau haben Allgemeinverfügungen bis zum 27. Dezember verlängert, der Kreis Bad Dürkheim bis einschließlich 3. Januar.

Unterdessen hat das Verwaltungsgericht (VG) Karlsruhe die Rechtmäßigkeit eines von der Stadt Karlsruhe ausgesprochenen Verbots von Corona-„Spaziergängen“ bestätigt. Eine Frau hatte gegen das in einer Allgemeinverfügung der Stadt erlassene Versammlungsverbot Widerspruch eingelegt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, haben kurz vor Weihnachten noch einmal zu Familienfeiern nur im kleinen Kreis aufgerufen. Lauterbach bekräftigte am Mittwoch, dass die befürchtete Omikron-Welle zwar nicht mehr verhindert werden könne. Er zeigte sich aber auch optimistisch, dass eine drastische Entwicklung bei den Corona-Infektionen abgewendet werden kann. Wieler warnte vor einer Überlastung des Gesundheitssystems und einer Beeinträchtigung kritischer Versorgungsstrukturen, sollte die Welle nicht gebremst werden. Jeder Einzelne sei gefragt, etwa bei der Kontaktreduzierung.

In der regionalen Wirtschaft wächst unterdessen die Sorge vor „gravierenden“ Schäden durch die Pandemie, insbesondere in Gastronomie und Handel. „Es bleiben Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten dauerhaft weg. Es ist zu befürchten, dass insbesondere viele Familienbetriebe aufgeben müssen, weil sich keine Nachfolge findet“, sagt Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK), im Interview. Auch der Umgang mit den Corona-Hilfen erzeuge „sehr viel Frust“ bei den Unternehmen, so Schnabel. (mit dpa)