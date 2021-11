Stadt soll bei Kita-Platz nachbessern

Mannheim. „Umgehend“ soll die Stadt Mannheim den Eltern eines Vierjährigen einen Kita-Betreuungsplatz zur Verfügung stellen. Das beschloss das Verwaltungsgericht (VG) Karlsruhe. Die „einstweilige Regelungsanordnung“ noch vor einer Entscheidung in der Hauptsache sei angemessen, weil der Kläger „mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit Erfolg haben wird“, so das VG. Der Anordnung wird die Stadt allerdings nicht nachkommen, wie sie auf Anfrage mitteilt. Der Beschluss sei „nicht rechtskräftig“, man habe Beschwerde eingelegt, um „die in erster Instanz getroffene Entscheidung überprüfen zu lassen“.

Die betroffenen Eltern waren Anfang April von Speyer nach Mannheim gezogen und hatten mehrfach erfolglos versucht, eine Kita für ihren Sohn zu finden. Die Stadt bot ihnen einen Platz in einer privaten Einrichtung an, die mit 900 Euro monatlichem Elternbeitrag ein Mehrfaches von dem verlangt, was in städtischen Kitas üblich ist. Das Verwaltungsgericht bezeichnete das als „unzumutbar“ für die Eltern. bhr