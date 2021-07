Stadt schließt City-Durchfahrten

Mannheim. Die umstrittenen nächtlichen Sperrungen am Wochenende in der Mannheimer Fressgasse werden nach Anwohnerbeschwerden ausgesetzt. Das kündigte Rathaus-Sprecherin Desirée Leisner am Freitag an. Stadtverwaltung und Gemeinderatsmehrheit wollen aber an der dauerhaften Umstellung der Verkehrsführung in den Innenstadt-Quadraten festhalten, wie der für Bau- und Verkehrsplanung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) betonte.

Neben der Fressgasse soll ab August – das genaue Datum steht noch nicht fest – auch die Durchfahrt in der Kunststraße und in der Marktstraße dauerhaft, also 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche, gesperrt werden. Wegen der seit April geltenden Schließung der Fressgasse-Durchfahrt in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie von Samstag bis Montagmorgen hatten sich in den Wohnquartieren der Innenstadt zunehmend Staus gebildet.

Anwohner in der besonders betroffenen Erbprinzenstraße hatten sich wegen der gestiegenen Lärm- und Abgasbelastung massiv beschwert. Wie Sprecherin Leisner vom Dezernat des Ersten Bürgermeisters Christian Specht (CDU) erklärte, zielte die vom Rathaus-Fachbereich Sicherheit und Ordnung im Frühjahr angeordnete Schließung der Schranke auf die sogenannten Auto-Poser. Fahrern von lauten Luxuskarossen sollte laut Leisner die Durchfahrt durch die Fressgasse unmöglich gemacht und die dadurch ausgelöste Lärmbelästigung für die Innenstadtbevölkerung verringert werden.

Auto-Poser, also zumeist junge Fahrer, die mit teilweise auch illegal lauten Fahrzeugen in der Stadt spazierenfahren, um auf sich aufmerksam zu machen, stellen seit Jahren vor allem in den Sommermonaten ein Ärgernis dar, gegen das die Polizei mit Kontrollen und Fahrzeugstilllegungen vorgeht. Dass es in den Quadraten verstärkt zu Poser-Problemen gekommen war, sei den Angaben der Stadt zufolge auf pandemiebedingte Restriktionen und auf Schließungen etwa von Gastronomie, Clubs und Kultureinrichtungen zurückzuführen.

Durch die mit dem Rückgang der Infektionszahlen jetzt erfolgten Öffnungsschritte, insbesondere die bevorstehende Öffnung von Clubs und Diskotheken, sieht die Stadt die Sperrungen als nicht mehr erforderlich an. Zudem wolle man verhindern, dass die Nebenwirkungen dieser Teilsperrung die geplante dauerhaft geänderte Verkehrsführung belasten.

Geplant sei außerdem, über die neue Verkehrsführung mit weiträumiger Beschilderung und entsprechenden Hinweisen für die Navi-Betreiber zu informieren. Denn die beiden Maßnahmen haben laut Leisner „jeweils andere Zielrichtungen und Ausprägungen in der Umsetzung“.