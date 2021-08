Stadt sagt Nachtwandel ab

Mannheim. Im Oktober wird es keinen Nachtwandel im Mannheimer Hafenviertel Jungbusch geben. Nach dem coronabedingten Aus 2020 haben die Veranstalter nun auch für dieses Jahr das beliebte Freiluft-Festival abgesagt.

Hauptgrund ist allerdings nicht die Pandemie, sondern Beeinträchtigungen für Bewohner durch lärmende und aggressive Partygänger. Vor allem nach Mitternacht fühlen sich Anwohner in ihrer Nachtruhe gestört, was zu immer mehr Spannungen in dem Viertel führt. Gegenmaßnahmen, wie verstärkte Polizeipräsenz und ehrenamtliche Streitschlichter, brachten in den vergangenen Monaten nicht die erhofften Verbesserungen. Dabei hatten die Veranstalter – die Stadt und das örtliche Gemeinschaftszentrum – bereits ein Konzept für eine kleinere Veranstaltungsfläche erarbeitet. Der neue „Achtwandel“ mit Schwerpunkt auf Kunst- und Kulturveranstaltungen sollte im Oktober zum Tragen kommen. „Doch die Leute haben derzeit andere Bedürfnisse, sie wollen rausgehen und feiern“, begründet Karmen Strahonja vom Stadtmarketing den Schritt. aph