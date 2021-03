Mannheim/Berlin. Die Stadt Mannheim hat angekündigt, am 6. April wieder alle Kitas und Krippen zu öffnen. Diese stehen seit 17. März nur für die Notbetreuung zur Verfügung. Man stelle den Eltern ausreichend Schnelltests zur Verfügung, damit alle Kinder zwei Mal wöchentlich getestet werden könnten, heißt es zur Begründung für die Öffnung nach den Osterfeiertagen. Außerdem sei ein Teil des pädagogischen Personals inzwischen geimpft, und alle Erwachsenen müssten im Umgang mit Kindern Masken tragen.

Die Kommune gab zwei weitere Maßnahmen bekannt: Die innerstädtische Maskenpflicht etwa auf den Planken und am Alten Meßplatz wird verschärft, dort ist nun ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz erforderlich. Zudem setzt die Stadt – wie im vergangenen Sommer – rund um den Wasserturm an Wochenenden zusätzlich eine private Sicherheitsfirma ein, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren.

Bund kann Vorschriften machen

Bei den Impfungen kommt eine neue vorsorgliche Altersbeschränkung für das Mittel von AstraZeneca. Das Präparat solle ab diesem Mittwoch in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren eingesetzt werden, beschlossen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Dienstagabend. Unter 60-Jährige sollen sich „nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung“ weiterhin damit impfen lassen können. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen. Erst Mitte März waren AstraZeneca-Impfungen nach einer Pause und neuen Überprüfungen wieder angelaufen. Die Länder sollen nun auch schon 60- bis 69-Jährige für das Mittel von AstraZeneca mit in ihre Impfkampagnen einbeziehen können, wie die Gesundheitsminister beschlossen. „Dies gibt die Möglichkeit, diese besonders gefährdete und zahlenmäßig große Altersgruppe angesichts der wachsenden 3. Welle nun schneller zu impfen.“ Zuvor hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) eine entsprechende Altersbeschränkung empfohlen. Grundlage seien derzeit verfügbare Daten zum Auftreten „seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen“.

Wie die am Robert Koch-Institut angesiedelte Expertengruppe Stiko weiter sagte, habe man sich auch unter Hinzuziehung externer Experten „mehrheitlich“ für diese Empfehlung entschieden. Grundlage seien die derzeit verfügbaren Daten zu den Nebenwirkungen mit Thrombosen. Diese seien 4 bis 16 Tage nach der Impfung ganz überwiegend bei Personen im Alter unter 60 Jahren aufgetreten.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte: „Irgendwann wird man bei AstraZeneca speziell mit sehr viel Freiheit operieren müssen und sagen müssen: Wer will, und wer es sich traut quasi, der soll auch die Möglichkeit haben.“ (mit dpa)