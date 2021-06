Stadt kündigt neue Impftermine an

Mannheim. In der Mannheimer Maimarkthalle sollen wieder verstärkt Erstimpfungen möglich sein. Die Stadt teilte am Donnerstag auf Anfrage mit, sofern das Land die Lieferstoff-Zusagen einhalte, gebe es für die nächste Woche wieder rund 5000 neue Termine. Die Ersten davon würden voraussichtlich bereits an diesem Freitagmorgen für die Hotline 116 117 und die Homepage www.impfterminservice.de freigeschaltet. Weitere Termine sollten in den kommenden Tagen folgen. Zuletzt konnten in der Maimarkthalle in erster Linie nur Zweitimpfungen vorgenommen werden. Ferner kündigte die Kommune eine Sonderaktion auf der Schönau an, bei der sich ab Montag alle dort lebenden Menschen impfen lassen können. sma

