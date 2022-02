Stadion für 60 Millionen?

Mannheim. In der Debatte um ein neues Stadion für den SV Waldhof hat Geschäftsführer Markus Kompp erstmals öffentlich erklärt, Präsident und Mäzen Bernd Beetz könne die Kosten zumindest vorerst übernehmen. „Die Familie Beetz wäre bereit, den Bau eines neuen Stadions an einem anderen Standort zu finanzieren“, sagte Kompp am Freitag dieser Redaktion. „Als Größenordnung halte ich da etwa 60 Millionen für realistisch.“ Die Details, möglichst eine „Win-Win-Situation“ für alle Beteiligten, müssten dann allerdings noch mit der Stadt besprochen werden. „Unsere Bereitschaft dazu haben wir den Verantwortlichen vor einigen Monaten unterbreitet.“ Den Standpunkt der Kommune machte jedoch erst am Donnerstagabend wieder Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) deutlich: „Die Zukunft des Mannheimer Fußballs sehen wir im Carl-Benz-Stadion – und nirgendwo sonst im Stadtgebiet.“

In der Neuostheimer Arena werden am Sonntag 19 000 Zuschauer zum Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern erwartet. „Es geht darum, die Mentalität so auf den Platz zu bringen, dass wir zu einer großen Einheit mit unseren Fans werden“, sagte Trainer Patrick Glöckner. sma/alex

