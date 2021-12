Staatsanwalt ermittelt

Mannheim. Der massive Corona-Ausbruch in einem privaten Pflegeheim im Mannheimer Stadtteil Neckarau könnte strafrechtliche Folgen für den Betreiber und die Heimleitung haben. Die Staatsanwaltschaft hat dazu ein Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche der Einrichtung eingeleitet, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Das hat das Ministerium für Soziales und Gesundheit des Landes Baden-Württemberg dem Mannheimer Landtagsabgeordneten Boris Weirauch (SPD) mitgeteilt.

Weirauch hatte im Landtag eine Kleine Anfrage gestellt, nachdem es in dem Heim zu mehreren Todesfällen gekommen war. Aus der Antwort des Ministeriums ergibt sich, dass 13 Bewohner starben – und damit mehr als bisher bekannt. Zudem habe das Heim das Gesundheitsamt nicht rechtzeitig über den Corona-Ausbruch informiert und sogar zugelassen, dass drei positiv getestete Bewohner noch an einem Herbstfest im Innern der Einrichtung teilnahmen und so das Virus weiter verbreiteten.