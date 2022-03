Sporthallen werden Notunterkünfte

Kiew/Mannheim. Laut der baden-württembergischen Justiz- und Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) befinden sich inzwischen mehr als 3000 aus der Ukraine Geflüchtete in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes. Dem „Mannheimer Morgen“ sagte Gentges: „Insgesamt sind etwa 6000 Plätze mit Geflüchteten aus aller Welt belegt. Kapazitäten haben wir derzeit für rund 10 000 Menschen.“ Wie viele Menschen aus der Ukraine in den vergangenen Tagen tatsächlich nach Baden-Württemberg gekommen seien, „können wir nicht sagen, da viele in privaten Unterkünften aufgenommen wurden“, erklärte die Ministerin weiter.

Die Stadt Mannheim richtet sich darauf ein, weitere Notunterbringungskapazitäten für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung stellen zu müssen. Da die Kapazitäten in der am Dienstag angemieteten Jugendherberge bereits ausgeschöpft sind, mietet die Stadt zwei Wohnheime und ein Hotel an, teilte die Verwaltung am Freitagabend mit. Zudem soll in der Lilli-Gräber-Halle in Friedrichsfeld, der Sport- und Kulturhalle Feudenheim sowie in der GBG-Halle Platz für weitere 750 Menschen geschaffen werden.

Aus umkämpften Städten in der Ukraine sind allein in den vergangenen zwei Tagen fast 100 000 Menschen evakuiert worden, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache. Er warf Russland vor, den Fluchtkorridor und einen Sammelpunkt für flüchtende Menschen aus Mariupol am Donnerstag beschossen zu haben. Insgesamt hat die Zahl der Menschen, die seit dem russischen Einmarsch aus der Ukraine geflohen sind, laut Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR vom Freitag 2,5 Millionen überschritten.

Kämpfe weiten sich aus

Mit vielen weiteren Geflüchteten ist am Donnerstagabend die 94-jährige Zoe Burdoj aus Kiew in Heidelberg angekommen. Die Jüdin hatte schon den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg überlebt. Initiiert worden war ihre Rettung durch einen Hilferuf ihrer Tochter in den sozialen Netzwerken, den Vitali und Wladimir Klitschko an Freunde in Deutschland weitergeleitet hatten.

In der nun dritten Woche des Krieges hat Russland seine Angriffe in der Ukraine auf den Westen des Landes ausgeweitet, bald könnten die Truppen auch die Hauptstadt Kiew erreichen. Angesichts der dramatischen Lage will die Europäische Union weitere 500 Millionen Euro für Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. Gleichzeitig wächst die Angst vor einem Einsatz von Bio- und Chemiewaffen in dem Konflikt. Angesichts stockender Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien wollen die USA, weitere G7-Länder und die EU neue Sanktionen auf den Weg bringen.

Unterdessen betont die Universität Mannheim, dass es Menschen aus Russland und Belarus weiterhin möglich ist, in der Quadratestadt zu studieren. Zwar unterstützt die Universität den Deutschen Akademischen Austauschdienst, der Projekte und geförderte Studienaufenthalte von Menschen aus Russland und Belarus in Deutschland ausgesetzt hat, ein individuell organisiertes Studium in Mannheim sei aber weiterhin möglich. „Wenn beispielsweise russische Studierende bei uns einen Bachelor oder einen Master machen wollen, dann ist das weiterhin möglich“, erklärte die Universität. Ausgesprochene Einschränkungen richteten sich gegen russische Institutionen, aber nicht gegen Personen, hieß es weiter.