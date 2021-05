„Spitze“ bei der Hilfsfrist

Mannheim. Der Rettungsdienst in Mannheim ist nach eigenen Angaben „weiterhin Spitze“ bei der Einhaltung der Hilfsfrist. So waren 2020 Rettungswagen oder Notarzt in 96,5 Prozent der Fälle binnen 15 Minuten nach dem Notruf da, im ersten Quartal 2021 waren es 96,95 Prozent. Das teilte jetzt der Bereichsausschuss für den Rettungsdienst mit, in dem Vertreter der Hilfsorganisationen und der Krankenkassen sitzen.

Das sei „einer der besten Werte in Baden-Württemberg“ und die gesetzliche Vorgabe von 95 Prozent somit erreicht, so der Bereichsausschuss. Tatsächlich schreibt das Rettungsdienstgesetz vor, dass die Helfer „nicht mehr als 10 bis höchstens 15 Minuten“ brauchen dürfen. Der Auswertung liegt jedoch nur die Frist von 15 Minuten zugrunde, und sie fällt zudem in eine Zeit, in der durch Corona viel weniger Verkehr war.

Das Land Baden-Württemberg hält inzwischen, so das Innenministerium schon im Februar, den Korridor von zehn bis 15 Minuten für „nicht zufriedenstellend“. Ziel sei eine Qualitätsverbesserung, indem zwölf Minuten als Obergrenze festgeschrieben werden sollen.