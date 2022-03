Spender verärgert

Mannheim. Im Mannheimer Bürgerpark sind ohne Ankündigung 28 Bäume gefällt worden. 14 davon haben Bürger gespendet und dafür jeweils 300 Euro gezahlt. Die Bäume mussten fallen, weil an dieser Stelle die Bundesgartenschau-Gesellschaft eine Brücke für einen Zubringer zum Radschnellweg baut. „Man hätte die Spender vorab natürlich über die Baumfällungen informieren müssen“, räumt ein Sprecher des Dezernats für Bürgerservice, Klima, Umwelt und Technische Betriebe, auf Anfrage ein. „Dass dies nicht geschehen ist, tut uns sehr leid und dafür bitten wir um Entschuldigung“, sagte er. In der Zwischenzeit seien die Spender telefonisch informiert worden. Als Erklärung hieß es, dass „Schnittstellen in der Stadt nicht funktioniert haben“. pwr

