SPD warnt vor Verkauf

Mannheim. Die baden-württembergische SPD warnt die Landesregierung vor einem Teilverkauf von Anteilen des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW an private Investmentgesellschaften wie zum Beispiel BlackRock. „Es wäre wirklich naiv zu glauben, dass ein privater Investor, der auf Rendite aus ist, die Füße still halten würde, weil er nur eine Minderheitsbeteiligung hat", kritisierte der Mannheimer Landtagsabgeordnete Boris Weirauch. Der Karlsruher Energiekonzern EnBW will mit dem Verkauf von knapp 50 Prozent der Anteile seines Tochterunternehmens Milliarden für Investitionen in die Stromnetze einnehmen. Die EnBW ist mehrheitlich in staatlicher Hand.

