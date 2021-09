SPD siegt im Nordosten – und zittert in Berlin

Berlin/Schwerin. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag parallel zum Bundestag neue Landesparlamente gewählt worden. Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin lieferten sich SPD und Grüne ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Regierende Bürgermeisterin könnten Bettina Jarasch von den Grünen oder Franziska Giffey von der SPD werden. Eine Fortsetzung der bisherigen Koalition aus SPD, Linken und Grünen wäre möglich, möglicherweise unter Führung der Grünen.

In Mecklenburg-Vorpommern holte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig laut Hochrechnungen mit ihrer SPD mit weitem Abstand die meisten Stimmen und dürfte Regierungschefin bleiben. Ihr Koalitionspartner CDU muss dagegen sein historisch schlechtestes Ergebnis hinnehmen. Zweitstärkste Kraft wird der Hochrechnung zufolge die AfD.

Rechnerisch würde es für eine Fortsetzung der seit 2006 regierenden rot-schwarzen Koalition reichen. Doch auch ein Bündnis aus SPD und Linke hätte im Parlament eine knappe Mehrheit. Sollten FDP und Grüne wie erwartet ins Parlament einziehen, wäre auch eine sogenannte Ampel-Koalition möglich. Schwesig hatte vor der Wahl offen gelassen, welchen Regierungspartner sie bevorzugen würde.

„Oft totgeredet“

Schwesig reagierte begeistert auf die ersten Zahlen. Es sei ein „wunderbarer Abend für unser Land“, für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern, sagte sie. Schwesig sprach von einem „ganz klaren Bürgervotum für die SPD“. Im ZDF sagte sie am Sonntagabend: „Sie selber wissen besser als ich, wie die SPD oft schon totgeredet wurde in Deutschland. “ Sie sei daher „ganz stolz auf Olaf Scholz.“ Er habe einen „starken Wahlkampf“ gemacht. „Jetzt müssen wir natürlich die Ergebnisse abwarten, und ich bin zuversichtlich, dass am Ende die SPD auch im Bund die Nase vorn haben kann.“ dpa

