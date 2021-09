SPD im Umfragehoch

Mannheim/Berlin. Die SPD hat im aktuellen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen die Unionsparteien CDU und CSU verdrängt und liegt damit nach 19 Jahren wieder auf Platz eins. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD in der Umfrage jetzt auf 25 Prozent, das sind drei Punkte mehr als vor einer Woche. Die Union kann keinen Boden gut machen und verharrt auf 22 Prozent, das ist das schlechteste Ergebnis, das sie jemals im Politbarometer erzielte. Zu den Verlierern gehören in der Umfrage auch die Grünen, sie büßen gleich drei Zähler ein und landen jetzt bei 17 Prozent.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kann auch in der K-Frage seinen Vorsprung vor Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock ausbauen. 53 Prozent sprechen sich im direkten Vergleich für ihn als Kanzler aus, der CDU-Vorsitzende kommt auf 18 Prozent, und die Grünen-Chefin erzielt 14 Prozent.

Trotz des wachsenden Umfragerückstands hat sich Laschet zuversichtlich gezeigt, die Bundestagswahl zu gewinnen. „Wir tun alles, um auf Platz eins zu sein. Sonst bekommen wir eine andere Republik“, sagte er dieser Redaktion. „Ein Linksbündnis gefährdet den Aufschwung.“ Laschet nannte es „schon etwas sehr plump“, dass sich Scholz mit dem Markenzeichen von Kanzlerin Angela Merkel – der Raute – fotografieren lasse. was/red