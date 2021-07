Sparkurs bei Daimler

Stuttgart/Mannheim. Der Auto- und Lastwagenhersteller Daimler vermeldet wieder üppige Milliardengewinne wie in besten Zeiten – will aber an seinem Sparkurs samt Personalabbau festhalten. „Weder können wir noch wollen wir das schwäbische Gen des Sparens aufgeben“, sagte Konzernchef Ola Källenius. Betriebsratsvorsitzender Michael Brecht reagierte mit Unverständnis. Was der Sparkurs für Mannheim mit mehr als 8000 Beschäftigten bedeutet, ist nach wie vor unklar. Ein Sprecher erklärte lediglich, man sei „in der Umsetzungsphase dieser Maßnahmen“. Daimler hatte den Sparkurs bereits Ende 2019 eingeläutet. Derzeit ist das Lkw-Motorenwerk von Mercedes-Benz in Mannheim sehr gut ausgelastet. jung

