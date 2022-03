Sparkasse mit Gewinn

Mannheim. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord hat das Geschäftsjahr 2021 „mit einem anständigen Ergebnis“ abgeschlossen, wie Vorstandschef Stefan Kleiber am Donnerstag bei der Jahrespressekonferenz in Mannheim mitteilte. Den Gewinn des Geldinstituts bezifferte er mit vier Millionen Euro. „Der Gewinn bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre“, sagte Kleiber. Die Sparkasse schloss mit den Kunden neue Darlehen in Höhe von 789 Millionen Euro ab. Das Gesamtkreditvolumen kletterte demnach auf 3,68 Milliarden Euro – das ist ein Zuwachs um knapp acht Prozent. Gleichzeitig stieg das Einlagenvolumen im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent auf rund vier Milliarden Euro. was

