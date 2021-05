Spahn warnt vor „Übermut“

Berlin/Mannheim. Nach gut zwei Wochen mit der bundesweit geltenden Corona-Notbremse wird immer heftiger über Lockerungen und Öffnungen debattiert. Bei der Corona-Inzidenz lagen allerdings nach dem jüngsten Tagesbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) immer noch 242 von 412 Kreisen über der Schwelle von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. „Das Gefühl ist im Moment besser als die Lage“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin.

Spahn sagte, es gebe eine ermutigende Entwicklung bei den Neuinfektionen und auch auf den Intensivstationen. „Aber wir sind immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau.“ Auch angesichts des schönen Wetters steige die Laune. „Jetzt darf aus der Zuversicht kein Übermut werden.“ Während die Zahlen in Berlin wieder etwas stiegen und einer Ankündigung von Lockerungen eine Absage erteilt wurde, kündigte Bayern Erleichterungen für den Tourismus an. Verabredungen von Bund und Ländern für einen einheitlichen Kurs bei neuen Öffnungen sind vorerst nicht geplant. Spahn mahnte, wenn schon Öffnungsschritte beim Reisen gegangen werden, müsse dies sehr stark testgestützt gemacht werden. Auch aus Selbstschutz von Urlaubsregionen sei es sinnvoll, „nicht durch zu viel Mobilität es schon am Anfang zu gefährden“.

Schulen vor Wiederöffnung

In Mannheim sinkt unterdessen die Sieben-Tage-Inzidenz so schnell, dass die Schulen voraussichtlich wieder öffnen dürfen. Dies wird ab dem 17. Mai der Fall sein. Theoretisch wäre Präsenzunterricht bereits diesen Mittwoch möglich gewesen. Weil am Donnerstag aber Feiertag und am Freitag Brückentag ist – und auch aus Gründen der besseren Planbarkeit und einer einheitlichen Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs –, habe man entschieden, die Schulen erst am kommenden Montag wieder zu öffnen, hieß es. Voraussetzung dafür: Die Infektionszahlen schnellen bis dahin nicht wieder in die Höhe.

Im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West gab es am Montag derweil eine weitere Schwerpunkt-Impfaktion. Die Nachfrage in dem Quartier mit sehr hoher Inzidenz war groß, angeboten wurde das Vakzin von Moderna. Die vorausgegangene Impfaktion auf der Hochstätt bezeichnete Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) als Erfolg. „Wir haben festgestellt, dass der Abbau von Hürden einen positiven Einfluss darauf hat, dass sich Menschen für die Impfung entscheiden“, sagte er. Insgesamt wurden in dem Viertel zwischen 3. und 9. Mai 859 Menschen geimpft. Eine hohe Impfquote sei entscheidend, um die Inzidenzwerte zu senken und die Krankenhäuser zu entlasten, so Kurz. Er kündigte eine Fortsetzung in weiteren Stadtteilen an.

Laut einer am Montag veröffentlichten Studie von Charité-Forschern ist die Fahrt in Bussen und Bahnen mit keinem höheren Ansteckungsrisiko verbunden als in anderen Verkehrsmitteln. In der Untersuchung, die der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und die Bundesländer in Auftrag gegeben hatten, steckten sich ÖPNV-Nutzer innerhalb von vier Wochen genauso oft mit dem Coronavirus an wie Auto- und Radfahrer. Die Studie beantwortet jedoch nicht, ob die Ansteckungen in Bussen und Bahnen stattfanden. „Dieses Ergebnis ist eine enorm wichtige Erkenntnis und Bestätigung“, kommentierte Mannheims Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent Christian Specht. Das Gutachten bestätige die Einschätzung, dass der öffentliche Nahverkehr ein sicheres Transportmittel sei. dpa/bjz/sba/cap/sma