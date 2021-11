Spahn: Genug Impfstoff für alle

Berlin/Mannheim/Heidelberg. Die zunehmende Wucht der vierten Corona-Welle trifft die Krankenhäuser in Deutschland immer härter. Laut Intensivmediziner-Vereinigung Divi sind die Intensivstationen etwa in Bayern, Thüringen, Sachsen und einigen Ballungszentren bereits vielfach überlastet. „Die Corona-Lage ist sehr besorgniserregend und momentan nicht unter Kontrolle“, so Präsident Gernot Marx. Mehr als 3670 Covid-19-Patientinnen und Patienten würden auf Intensivstationen versorgt – 1200 mehr als vor einer Woche.

Führende Unionspolitiker zeigen sich unterdessen zunehmend offen für eine allgemeine Impfpflicht. Die CSU-Spitze stellte sich nach Worten von Bayerns Ministerpräsident Markus Söders klar hinter dessen Vorstoß. Auf Dauer werde nur eine Impfpflicht helfen, sagte Söder – und die müsse rechtzeitig vor der nächsten Welle kommen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte schon am Wochenende erklärt, er sei notfalls bereit, diesen Schritt zu gehen. „Wenn die zukünftige Bundesregierung eine entsprechende Novelle vorlegt, dann werde ich das unterstützen“, sagte Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU).

Empörung in Mannheimer Praxen

Spahn versicherte unterdessen, den Menschen in Deutschland stehe genug Impfstoff zur Verfügung – für alle Auffrisch-, Erst- und Zweitimpfungen in diesem Jahr. Das Gesundheitsministerium hatte Begrenzungen bei Biontech-Bestellmengen angekündigt und vielerorts verärgerte Reaktionen hervorgerufen. Nun rechnete Spahn vor: Bis Jahresende gebe es 24,3 Millionen Dosen des Vakzins von Biontech/Pfizer und bis zu 26 Millionen Dosen von Moderna. „Das ist genug für alle anstehenden Impfungen.“ Die meisten Auffrischimpfungen könnten mit Biontech gemacht werden. Spahn bedauerte, dass sich Praxen und Impfstellen umstellen müssten.

In Mannheimer Arztpraxen sorgten die Änderungen bei den Impfstoff-Lieferungen für Empörung. Befürchtet wird, dass viele Patienten nun ihre vereinbarten Termine nicht mehr wahrnehmen, wenn sie statt Biontech Moderna nehmen sollen. Die Umstellung sorge für einen enormen zusätzlichen Aufwand, der für die um diese Jahreszeit ohnehin stark belasteten Praxisteams kaum noch zu leisten sei, heißt es.

Die Stadt Mannheim hat währenddessen das für den Neujahrsempfang am 6. Januar geplante ganztägige Bürgerfest mit Infoständen und Darbietungen von Vereinen abgesagt. Dorthin waren meist um die 9000 Besucher geströmt. Geplant ist jetzt nur der offizielle Teil mit der Neujahrsansprache des Oberbürgermeisters mit 2Gplus-Regelung.

Mitten in der Diskussion um Impflicht und striktere Corona-Maßnahmen ist der Heidelberger Weihnachtsmarkt am Wochenende trotz Pandemie an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Am Samstag habe es bereits einen Zugangsstopp zu den 2G-Bereichen gegeben, berichtet Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing. In den Schlangen vor den Eingängen zu den Buden konnte zudem kein Sicherheitsabstand mehr eingehalten werden. Deshalb galt dort, wie auch auf den Plätzen, die Maskenpflicht. Besucherinnen und Besucher hätten, so Schiemer, Geduld und Verständnis für Anstehen vor den Kontrollen gezeigt. dpa/jpp/sma