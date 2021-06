Spahn bittet um Geduld

Berlin/Mannheim. Angesichts der Aufhebung der Impfpriorisierung an diesem Montag hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Bevölkerung um Geduld gebeten. „Nicht alle können gleichzeitig am Montag einen Termin bekommen“, sagte Spahn der „Bild am Sonntag“. Bei der Wartezeit bis zum Impftermin gehe es „jetzt um Wochen, nicht um Monate“. Seine Prognose, wann Impfwillige ihre erste Dosis erhalten haben werden, korrigierte Spahn nach unten: „80 Prozent der impfwilligen Erwachsenen werden bis Mitte Juli mindestens einmal geimpft sein.“ In der ARD-Talkshow „Anne Will“ vor einer Woche hatte Spahn noch von „an die 90 Prozent“ bis Mitte Juli gesprochen.

Spahn ist wegen seines Corona-Krisenmanagements erneut in die Kritik geraten. Einem „Spiegel“-Bericht zufolge sollten nach Plänen des Gesundheitsministeriums Masken, die nicht nach hohen Standards getestet worden seien, an Menschen mit Behinderung oder an Obdachlose gehen. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) wies die Darstellung zurück, dass die Gefährdung von Menschen in Kauf genommen worden sei.

Eltern in Mannheim verwirrt

In Mannheim treten mit der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ab Montag zudem die Lockerungen der Öffnungsstufe 3 in Kraft. Gastronomen dürfen ihre Gäste nun bis 1 Uhr nachts bewirten. Zudem sind Treffen von zehn Personen aus bis zu drei Haushalten möglich. Verwirrung herrschte allerdings am Sonntagabend noch zum Start des Präsenzunterrichts an den Schulen: Viele Eltern wussten nicht, ob die Schule ihrer Kinder den Betrieb nach den Ferien am Montag startet.