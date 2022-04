„Sound Of Peace“ am Schloss

Mannheim. Eine der größten Solidaritätsveranstaltungen zugunsten der Ukraine kommt nach Mannheim: Nach der erfolgreichen Premiere von „Sound Of Peace“ am 20. März in Berlin soll es am 8. Mai am Barockschloss eine kleinere Neuauflage der Musikkundgebung geben. Das teilten die Veranstalter von den Initiativen „Mannheim sagt Ja!“ und „Mannheim ohne Grenzen“ dieser Redaktion am Dienstag in einem Zoom-Call mit. Sie hoffen auf 5000 bis 10 000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das Programm aus Rede- und Musikbeiträgen soll voraussichtlich von 17 bis 21.30 Uhr laufen. Das Programm steht noch nicht definitiv fest: Zu rechnen ist mit Zusagen der Deutschpop-Stars Joris und Jupiter Jones. Fix ist zum Beispiel die Teilnahme der Söhne Mannheims. Angepeilt werden etwa zwölf Music-Acts und etwa halb so viele Redebeiträge. Beeindruckend ist die Hilfsbereitschaft der diversen Mitwirkenden: Der Grünen-Politiker Markus Sprengler koordiniert die Zuarbeit zum Beispiel von Studierenden der Popakademie (Künstlerakquise, Technik) und von Veranstaltern wie Michael Menges, Capitol-Chef Thorsten Riehle (SPD) oder Fritz Krings vom Festival „Sound Of The Forest“, der „Sound Of Peace“ in Berlin auf den Weg gebracht hat. jpk