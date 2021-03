Berlin/Mannheim. Angesichts immer höherer Infektionszahlen wachsen die Sorgen vor einer bedrohlichen Zuspitzung der Corona-Lage. Mit Blick auf die Osterzeit werden Mahnungen zu Vorsicht und einem stärkeren Gegensteuern lauter. Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, warnte am Freitag: „Es gibt sehr deutliche Signale, dass diese Welle noch schlimmer werden kann als die ersten beiden Wellen.“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bat die Bürger, sich auch an Ostern idealerweise nur draußen zu treffen. Er appellierte an die Länder, die vereinbarte Notbremse bei hohem Infektionsgeschehen konsequent anzuwenden.

Die von Bund und Ländern vereinbarte „Notbremse“ sieht vor, Öffnungen zurückzunehmen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region oder einem Land an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf über 100 steigt. RKI-Chef Wieler sagte: „Wenn wir nicht sofort gegensteuern, dann werden die Folgen gravierend sein.“ Vorstellbar sei, dass es 100 000 Neuinfektionen pro Tag gebe, wenn die dritte Welle nicht eingedämmt werde. Derzeit sind es rund 21 500 neue Fälle.

In Mannheim gibt es mittlerweile 18 Testpunkte, an denen sich Bürgerinnen und Bürger einmal pro Woche kostenlos testen lassen können. Die Stadt kooperiert für die Bürgertests mit Arztpraxen, Apotheken und privaten Testbetreibern, die Zahl der Angebote steigt. Die Stadt Mannheim meldet am Freitag (Stand 16 Uhr) 73 nachgewiesene Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit leicht auf 162,9 nach den von der Stadtverwaltung übermittelten Zahlen. Sogenannte akute Fälle zählt das städtische Gesundheitsamt aktuell 1192. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 12 191 Menschen infiziert, als genesen gelten 10741. Gestorben sind im Zusammenhang mit dem Virus in Mannheim 258 Menschen.

Was Corona-Schnelltests an Schülerinnen und Schülern angeht, ist die Stadt Mannheim bereits am 15. März aktiv geworden. In einem Modellversuch verwenden dabei derzeit drei Schulen Riechtests. Bildungsdezernent Dirk Grunert kündigte jetzt an, dass die Tests nach den Osterferien massiv ausgeweitet werden sollten. Zwar sei das eigentlich Aufgabe des Landes, darauf wolle man aber nicht warten. Auch in sämtlichen Kitas möchte die Stadt in Sachen Tests nach den Ferien bei den Kindern aktiv werden. Dort sollen neben Nasal- auch Spucktests eingesetzt werden.

Wegen stark steigender Infektionszahlen hat die Bundesregierung Frankreich ab Sonntag als Hochinzidenzgebiet mit Testpflicht bei der Einreise eingestuft. Das österreichische Bundesland Tirol sowie Tschechien und die Slowakei wurden von der Liste der Virusvarian-tengebiete gestrichen. dpa/bhr/lia