Sinkende Infektionszahlen lassen Urlaub im Ausland zu

Berlin/Mannheim. Dank sinkender Corona-Infektionszahlen und steigender Impfquoten scheint Urlaub im europäischen Ausland in Reichweite zu sein. Vielerorts gelten zwar weiterhin Einschränkungen wie ein Verbot von Kulturveranstaltungen oder anhaltende Schließungen der Innengastronomie. Für Geimpfte, Getestete und Genesene entfallen aber teils auch Testpflichten und Quarantäneregelungen.

Nach einem vorübergehenden Anstieg in der ersten Wochenhälfte ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Deutschland wieder gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Donnerstag mit bundesweit 34,1 an – nach 36,8 am Mittwoch und 35,2 am Dienstag. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte Oktober vergangenen Jahres. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet für die kommende Zeit ein entspannteres Corona-Infektionsgeschehen.

Von Montag an gilt in baden-württembergischen Impfzentren keine Priorisierung mehr. Jeder könne sich nun dort um einen Termin bemühen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mit. Geduld werde es aber weiterhin brauchen, da der Impfstoff sehr knapp sei.

Eine Spielhallenbetreiberin im Landkreis Sigmaringen hat unterdessen juristisch durchgesetzt, dass sie ab Montag ihre Häuser wieder öffnen darf. Die Betriebsuntersagung aufgrund der Corona-Verordnung wurde vom baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim außer Vollzug gesetzt, teilte das Gericht mit. Die Einschränkungen seien inzwischen unverhältnismäßig (Az. 1 S 1692/21). Der VGH räumte ein, dass auch weiterhin Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zulässig seien. Ein „Totalverbot“ des Spielhallenbetriebs sei jedoch ein außerordentlicher schwerer Eingriff in die Berufsfreiheit. Der VGH-Beschluss ist unanfechtbar (1294/03.06.2021).

Spätere Sperrstunde ab Sonntag?

Nachdem die Inzidenz in Mannheim nach den offiziellen Zahlen des Robert Koch-Instituts an fünf Tagen in Folge unter 50 lag, sind an Fronleichnam einige Lockerungen in Kraft getreten. Private Treffen sind nun wieder mit bis zu zehn Personen aus drei Haushalten möglich (Kinder bis einschließlich 13, vollständig Geimpfte und im vergangenen halben Jahr von Corona-Genesene nicht mitgerechnet).

Für den Einzelhandel gibt es großzügigere Quadratmetervorgaben, Geschäfte können wieder gänzlich ohne Anmeldung oder Schnelltest betreten werden. Das gilt auch für Museen, Galerien, Gedenkstätten, Archive, Bibliotheken, zoologische und botanische Gärten. Luisenpark, Schloss, Kunsthalle und REM haben das am Donnerstag bereits umgesetzt.

Mit weiteren Lockerungen ist in Mannheim ab Sonntag zu rechnen. Dann wird, sofern die Inzidenz nicht plötzlich explosionsartig ansteigt, eine weitere Öffnungsstufe aus der baden-württembergischen Corona-Verordnung in Kraft treten. Unter anderem würde dann die Sperrstunde in der Gastronomie auf 22 Uhr verlängert, Kultur- und Sportveranstaltungen wären unter bestimmten Voraussetzungen auch wieder in Innenräumen möglich. sma/dpa/epd

