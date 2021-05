Sind ab 7. Juni alle impfberechtigt?

Berlin/Mannheim/Heidelberg. Bei den Corona-Impfungen in Deutschland soll ab dem 7. Juni keine festgelegte Reihenfolge mehr gelten. Die Priorisierung soll dann entfallen, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin nach einem entsprechenden Beschluss der Ressortchefs von Bund und Ländern mitteilte. Die seit dem Impfstart vor fünf Monaten eingeführten Vorranglisten nach Alter, Erkrankungen und Beruf sollten in Praxen, regionalen Impfzentren und bei Betriebsärzten wegfallen.

Nachdem in Mannheim die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 150 lag, durften Einzelhändler am Montag wieder öffnen. Der Zulauf war nach Angaben der Werbegemeinschaft City „nicht so groß“. Deren Vorsitzender Lutz Pauels erwartet aber eine Zunahme im Laufe der Woche.

Unterdessen tritt im Rhein-Neckar-Kreis die Bundesnotbremse ab Mittwoch außer Kraft. Unter anderem dürfen dann wieder Lokale und Freibäder öffnen. Außer für genesene oder vollständig geimpfte Besucher ist ein Corona-Test Pflicht.

In Heidelberg kündigte Oberbürgermeister Eckart Würzner weitere Öffnungsschritte an, sollte die Inzidenz unter 50 bleiben. Das gelte auch für kulturelle Veranstaltungen. „Die Schlossfestspiele werden stattfinden“, so Würzner. dpa/cs/agö/bjz

