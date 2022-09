Seitenstraßen später fertig

Mannheim. Beim Umbau der Seitenstraßen der Planken in der Mannheimer Innenstadt gibt es eine weitere Verzögerung. Wegen Lieferschwierigkeiten in Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges werden einige Straßen später fertig als geplant, teilte die Stadt mit. Deshalb hat die Verwaltung in Abstimmung mit dem Einzelhandel den Ablaufplan erneut geändert. Die Umplanung betrifft sechs von elf Bauabschnitten. Viele Straßen werden erst 2024 fertig, weil während der Bundesgartenschau im nächsten Jahr nicht gebaut werden soll.

Noch in diesem Jahr abgeschlossen werden sollen die Arbeiten zwischen P 6 und P 7, P 3 und P 4 sowie P 4 und P 5. cs