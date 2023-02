Seilbahn fährt reibungslos

Mannheim. Die Seilbahn, die während der Mannheimer Bundesgartenschau von April bis Oktober die beiden Ausstellungsgelände verbindet, fährt seit einigen Tagen reibungslos. „Bisher läuft alles gut, sehr gut“, so Chrakhan Ismail, Projektleiterin der Bundesgartenschau-Gesellschaft. Es geschehe „alles wie geplant“ und im Zeitplan.

Auch wenn die Anlage derzeit von morgens bis Einbruch der Dunkelheit teilweise ständig laufe, handele es sich um „keine Probefahrten im Sinne vom Testen“, so Ismail, sondern die Anlage werde nach und nach in Betrieb genommen. Zunächst seien alle elektrischen Komponenten eingestellt und geprüft worden, nun habe die mechanische Inbetriebnahme begonnen. Bis zum Beginn der Bundesgartenschau bleiben die Kabinen aber in weißer Folie. Maximal kann die Seilbahn bis zu 6,5 Meter pro Sekunde schnell fahren. Dann dauert die Fahrt, die im Eintrittspreis enthalten ist, sieben bis acht Minuten. Um Strom zu sparen, soll das höchstmögliche Tempo aber nur ausgereizt werden, wenn der Besucherandrang groß ist. Daher fährt die Bahn auch derzeit mit verschiedenen Geschwindigkeiten.