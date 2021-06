„Sehe übertriebene politische Korrektheit skeptisch“

Mannheim/Stuttgart. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) plädiert für größere Gelassenheit in politischen Debatten. „Die übertriebene politische Korrektheit sehe ich skeptisch“, sagte der Grünen-Politiker in einem Interview mit dieser Redaktion. Seiner Ansicht nach führt das zu „Empfindlichkeiten ohne Ende“. Gleichzeitig gebe es aber eine Verrohung der Sprache. Der 73-Jährige fordert stattdessen einen Mittelweg in der Kommunikation, „die oberhalb der Gürtellinie bleibt, ohne in einer Plastiksprache zu enden“. Kretschmann: „Es muss auch so etwas wie eine zivile Robustheit geben – ohne verletzend zu sein.“

Zuvor hatte Kretschmann mit Äußerungen bei den „Stuttgarter Nachrichten“ bundesweit für Aufregung gesorgt. Dort hatte er in einem Interview vorgeschlagen, dass der Staat bei Pandemien künftig drastischer als bisher in Freiheitsrechte der Bürger eingreifen dürfen soll. „Meine These lautet: Wenn wir frühzeitige Maßnahmen gegen die Pandemie ergreifen können, die sehr hart und womöglich zu diesem Zeitpunkt nicht verhältnismäßig gegenüber den Bürgern sind, dann könnten wir eine Pandemie schnell in die Knie zwingen.“ Dafür müsse man möglicherweise das Grundgesetz ändern. Nach heftiger Kritik an seinem Vorstoß ruderte Kretschmann noch am Freitag zurück. CDU, SPD, FDP und AfD im Bundestag hatten den Vorschlag als rechtswidrig und inakzeptabel bezeichnet. Kretschmann teilte am Freitag mit, er bedauere, dass seine Äußerungen zu Missverständnissen geführt hätten.

Neue Virusvariantengebiete

Die Corona-Krise bewegt unterdessen weiter stark die Menschen. Laut einer Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen rechnen 67 Prozent der Deutschen wegen der Virusmutationen mit einer vierten Welle. In puncto Maskenpflicht raten viele zur Vorsicht: 79 Prozent der Befragten wollen, dass die Kunden beim Einkaufen in Geschäften weiter eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. 87 Prozent meinen, dass dies auch im öffentlichen Nahverkehr so bleiben soll.

Wegen der starken Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus schränkt die Bundesregierung die Einreise aus Portugal und Russland massiv ein. Das Robert Koch-Institut teilte mit, dass die beiden Länder am Dienstag als Virusvariantengebiete eingestuft werden, was ein weitreichendes Beförderungsverbot und strikte Quarantäneregeln für Einreisende zur Folge hat.

In Mannheim wurden am Freitag keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Zahlen der Stadt nun nur noch bei 7,4. Mittlerweile gibt es auch wieder freie Termine für Erstimpfungen in der Maimarkthalle. Bei einem Selbsttest dieser Redaktion wurden am Freitagnachmittag auf einen Schlag sogar gleich sechs freie Termine angezeigt. pre/was/dpa