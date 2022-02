Sechs Ideen stehen im Finale

Mannheim. Eine Bürgerjury hat gemeinsam mit der „MM“-Redaktion sechs Ideen der Serie „75 Ideen für ein besseres Mannheim“ ins Finale gewählt. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können nun aus diesen bis 8. März die Siegeridee in einer Online-Abstimmung wählen.

Die Themen, die es in die Endauswahl geschafft haben, lauten: „Mannheim, wie wär’s mit ...“ – sich mehr zu den Flüssen zu öffnen, einer Ehrenamtskarte, mehr Hilfe für Vereine, mit einem neuen Paradeplatz, mit einem Musikfestival für alle sowie – mit mehr Sauberkeit?

Die Mitglieder der Jury hatten im wahrsten Sinne die „Qual der Wahl“, wie es Leserin Corinna Ihrig zu Beginn des Online-Treffens auf den Punkt brachte. Waren ursprünglich fünf Ideen anvisiert, entschloss sich die Jury, die Auswahl auf sechs zu erhöhen. Hartnäckig, aber stets lösungsorientiert – und vor allem detailliert und mit überzeugenden Beispielen wurden die Diskussionen geführt. Als zu wichtig wurden am Ende diese Themen in allen Punkten von der Jury bewertet.

Jung und Alt, Mann und Frau, „Noigeplaggde“ und Alteingesessene diskutierten miteinander – und den Teilnehmenden merkte man in der Debatte schnell an, dass viele der Bereiche ihre Herzensthemen sind. Denn sie diskutierten mit Herzblut, konstruktiv, immer auf der Suche nach einer Lösung. „Was ist machbar?“, „Was nützt möglichst vielen?“, „Was kann von außen angestoßen werden?“, „Was ist zu teuer?“ – das waren die Fragen, die aufkamen. „Eine echt schwere Auswahl“, resümierte am Ende Leser Wolfgang Mitternacht. Das Stadtbild und vor allem aber die Stadtentwicklung entpuppten sich als große und wichtige Themen in der Jurysitzung: Es waren zwar unterschiedlichste Ideen, die diskutiert wurden, aber die Kernaspekte dahinter sind oft dieselben – oder sie sind verwoben.

Wie Sie für die beste Idee abstimmen können, erfahren Sie im Artikel im Lokalteil. Es warten mit etwas Glück tolle Preise in Form eines Gutscheins im MeinMorgen-Shop auf diejenigen, die eine Stimme für ihre persönliche beste Idee abgeben.

Mit der Serie hatte diese Redaktion anlässlich des 75. Geburtstages des „MM“ kreative Vorschläge, auch von Bürgern und Akteuren aus der Stadt, gesucht und beschrieben.