Schutz für Abhängige

Mannheim. Wenn suchtkranke Frauen von ihren Lebenspartnern zu Hause geschlagen werden, gibt es für sie keinen Zufluchtsort. Die Frauenhäuser können Frauen, die drogen- oder alkoholabhängig sind, nicht aufnehmen. In Mannheim startet dazu jetzt ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt. Der Drogenverein und der Frauenhausverein wollen einen neuen Schutzraum für gewaltbetroffene Frauen mit Abhängigkeitserkrankungen schaffen. Das baden-württembergische Sozialministerium hat das Projekt bereits im Dezember genehmigt, nun wird ein geeignetes Objekt gesucht. Insgesamt gibt es in Deutschland zu wenige Plätze in Frauenhäusern, laut Bundesverband Frauenhauskoordinierung fehlen rund 14 000 Plätze. sba

