Schuss führte nicht zum Tod

Mannheim. Der gezielt abgegebene Schuss der Polizei ins Bein eines 31-Jährigen bei einem Einsatz auf dem Waldhof war nicht der Grund für den Tod des Mannes. Das ist das vorläufige Ergebnis der Obduktion. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mitteilten, ist der Tod des Mannes bei dem Einsatz am Dienstag laut dem Ergebnis auf Herz-Kreislauf-Versagen und hohen Blutverlust zurückzuführen. Vor allem eine Stichverletzung habe zu massiven Blutungen geführt. Diese Verletzung hatte sich der Verstorbene laut Polizei selbst zugefügt.

Es war der zweite Todesfall im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz innerhalb weniger Tage in Mannheim. Am 2. Mai war ein 47-Jähriger nach einem Einsatz auf dem Marktplatz gestorben, was der Polizei viel Kritik einbrachte und auch den Vorwurf einer möglichen Befangenheit bei der Aufarbeitung. Die sieht Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz nicht, wie sie im Interview erklärt. „Ich habe ein sehr großes Vertrauen in unseren Rechtsstaat und auch in unsere Justiz, dass die ihre Arbeit sorgfältig und neutral macht.“ Eine unabhängige Ermittlungsstelle für solche Fälle bringe keinen „Mehrwert“. soge/imo