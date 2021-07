SchUM-Städte sind Welterbe

Rhein-Neckar. Die drei SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz sind nun Teil des Welterbes. Das hat das Welterbe-Komitee in seiner Online-Sitzung am Dienstag verkündet. Damit würdigte die Unesco die Einzigartigkeit der mittelalterlichen jüdischen Zentren am Oberrhein, die das jüdische Leben in ganz Europa nördlich der Alpen prägten.

Die Gemeinden gründeten einen Verbund, der gemeinsame Gemeindestatuten wie die Takkanot Kehillot SchUM verabschiedete. Der Name SchUM setzt sich aus den hebräischen Anfangsbuchstaben Schpira (Speyer), Warmaisa (Worms) und Magenza (Mainz) zusammen.

Teil des Welterbes sind nun der Judenhof und die Mikwe, das älteste bekannte jüdische Ritualbad, in Speyer, der Synagogenbezirk und der jüdische Friedhof „Heiliger Sand“ in Worms sowie der Friedhof „Auf dem Judensand“ in Mainz.

Die Verkündung wurde im Sitzungssaal des Mainzer Landtags live übertragen. Innenminister Roger Lewentz verband die Auszeichnung mit der Verpflichtung „Schutz und Sicherheit des jüdischen Lebens in unserem Land zu garantieren“.

Zuvor hatte das Komitee den niedergermanischen Limes als Grenze des einstigen römischen Reiches in den Rang eines Welterbes erhoben. Den Antrag hatten Deutschland und Niederlande gemeinsam gestellt. bjz