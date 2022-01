Schulstart mit verstärkten Tests

Berlin/Stuttgart/Mannheim. Nach den Weihnachtsferien beginnen an diesem Montag in acht Bundesländern die Schulen wieder. Dabei gibt es Vorkehrungen wegen der Corona-Pandemie und der sich schnell ausbreitenden Virusvariante Omikron. So wird in Baden-Württemberg zunächst für sechs Wochen an den Schulen stärker getestet.

Die im Bund regierenden Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP hatten durch Änderungen am Infektionsschutzgesetz ausgeschlossen, dass es erneut zu einem großen Schullockdown wie vor einem Jahr kommt. Es kann aber örtlich an Schulen zu Einschränkungen kommen, etwa wenn Gesundheitsämter das anordnen, hatte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien (CDU), erläutert. Vielfach wurden zuletzt Sorgen geäußert, dass es durch die Öffnung der Schulen zu einer stärkeren Ausbreitung des Infektionsgeschehens kommen könnte.

Die neuen Corona-Regeln an den Schulen sind in Mannheim überwiegend positiv aufgenommen worden. Da die Angst vor der drohenden Omikron-Welle aber auch Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer beschäftigt, blicken die meisten dem Unterrichtsbeginn mit gemischten Gefühlen entgegen.

Erneut viele Proteste

Die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie könnte sich unterdessen hinziehen. Politiker von SPD und Grünen dämpften am Wochenende Erwartungen an einen raschen Beschluss des Bundestages. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte: „Die Beratungen im Bundestag sollten wir im ersten Quartal zum Abschluss bringen.“ Das sei ein anspruchsvoller Zeitplan. Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, betonte im Interview mit dieser Redaktion: „Das ist keine einfache Entscheidung, das bedeutet einen tiefen Eingriff.“ In den Fraktionen müsse zunächst diskutiert werden, welche Vorstellungen es gebe.

Gegen die Corona-Politik haben am Wochenende in Deutschland erneut zehntausende Menschen protestiert. Die größte Demonstration gab es am Samstag in Hamburg, wo sich nach Polizeiangaben rund 13 700 Menschen versammelten. Auch in zahlreichen anderen Städten waren jeweils mehrere tausend Demonstranten unterwegs. Es gab auch Gegenkundgebungen.

In Hamburg stand die Demonstration unter dem Motto „Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern“. Entgegen den Aufforderungen der Veranstalter trugen viele Teilnehmer keine Masken und hielten sich auch nicht an Abstandsregelungen. In Frankfurt am Main demonstrierten nach Polizeiangaben bis zu 8000 Menschen. In Düsseldorf und Freiburg waren es laut Polizei bis zu 6000 Personen, in Magdeburg rund 5000 Menschen in zum Teil nicht angemeldeten Protestmärschen. Knapp 2000 Teilnehmer waren es in Wetzlar und rund 1250 in Trier. Auch in Mannheim wird an diesem Montagabend wieder mit Demonstranten gerechnet, ein breites Bündnis hat erneut zu einer Menschenkette zwischen Rathaus und Paradeplatz als Gegenkundgebung aufgerufen. dpa/mig