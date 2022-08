Schulen beziehen Fernwärme

Mannheim. Wie warm wird es im Klassenraum in den Wintermonaten? In Baden-Württemberg laufen derzeit Gespräche zum Energiesparen an Schulen. Hinsichtlich der durch den Ukrainekrieg bestehenden Energiekrise soll der Bedarf für den Winter sichergestellt werden. Der Deutsche Lehrerverband und der Deutsche Philologenverband fordern unter anderem, dass Schulen priorisiert mit Gas versorgt werden. Die Mannheimer Schulen haben dabei einen Vorteil.

Denn mit einer großen Mehrheit, nämlich 83 Prozent, werden die meisten Schulen in Mannheim mit Fernwärme beheizt. Es handelt sich um 59 Einrichtungen, die vollständig mit Fernwärme versorgt werden. Drei Schulen haben eine Holzpelletheizung und nur neun Schulen werden mit Gas beheizt.

Auch Neubauten sollen an die Fernwärme angeschlossen werden. So etwa die sich im Bau befindlichen Grundschule auf Franklin und Spinelli.

Unabhängig von der Situation an den Schulen möchte die Stadt mehr Energie sparen. So soll etwa die nächtliche Beleuchtung von Gebäuden ausgeschaltet werden. Außerdem will man prüfen, ob bestimmte Straßenlaternen und Ampeln nachts abgeschaltet werden können. sba/vs