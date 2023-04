Schriftliches Abi beginnt

Mannheim. Mit dem Fach Biologie beginnen an diesem Mittwoch an den allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg die schriftlichen Abiturprüfungen, zwei Tage später geht es an den beruflichen Gymnasien los. In Mannheim treten bis zum 5. Mai insgesamt 1289 Schülerinnen und Schüler an, 28 weniger als im vergangenen Jahr. Unterdessen gibt es bundesweit eine Diskussion um eine „Inflation“ beim Einser-Abitur. Grund: In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Abiturienten mit einer Eins vor dem Komma der Endnote deutlich gestiegen. Roland Haaß, geschäftsführender Leiter der Mannheimer Gymnasien, kann diesen Trend für die Stadt aber nicht bestätigen. bhr

