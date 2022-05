Vor dem Start des dreimonatigen Aktionszeitraums zeichnet sich in der Region ein großes Interesse am 9-Euro-Ticket ab. Die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) hat nach eigenen Angaben in den ersten vier Tagen 38 000 Tickets verkauft, etwa die Hälfte davon über ihre Online-Vertriebskanäle. „Das hat uns schon überrascht“, sagte RNV-Sprecher Moritz Feier. Spannend werde es dann allerdings sein, wie sich

...